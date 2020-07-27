英國製藥大廠阿斯特捷利康 （AstraZeneca）大砸六十億美元，預計和日本製藥公司第一三共攜手研發癌症標靶藥物。

日本製藥公司第一三共的治癌新藥DS-1062於五月傳出捷報，帶動股價上漲，投資人看好。

阿斯特捷利康於周一（27日）表示，將支付第一三共十億美元的預付款項，展開DS-1062研發，而剩餘款項則將於法規完善並達到銷售里程碑之後支付。

英日兩大製藥公司過去曾於2019年簽下近七十億美元的合約，攜手研發乳癌治療藥物 Enhertu（DS-8201），Enhertu已經於去年12月通過美國食品藥品監督管理局（FDA）核准，將可用於部分胃癌患者的治程中。

阿斯特捷利康近來因新冠肺炎疫苗研發報喜訊而備受外界期待，據路透社報導，第一三共目前也正和阿斯特捷利康協議，預計讓該公司的新冠肺炎疫苗在日本啟動臨床試驗。

周一（27日）阿斯特利康開盤後股價微幅上漲0.18%。

(工商 )