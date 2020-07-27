威力彩頭獎獎金直衝31.7億！ 本期投注金額超乎預期 15:372020/07/27 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩連47摃！今晚頭獎獎金也將上看31.7億元。(資料照片 劉宗龍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據台灣彩券統計，截至今(27)日下午兩點為止，依照目前的威力彩買氣，本期銷售量預估21億元，比上周四預期的18億元還要高，因此，頭獎獎金也將上看31.7億元 台灣彩券表示，如今晚開獎一注獨得，將是公益彩券史上單注頭獎最高金額，平最長47期連摃紀錄。此外，單期銷售21億元也將打破威力彩單期銷售金額紀錄。如果今日頭獎仍未開出的話，威力彩將連48摃，則是為威力彩史上最長連摃紀錄。 (工商 ) #威力彩 #頭獎 #紀錄 #獎金 #台灣彩券 也許您會感興趣 生活熱門新聞 玉米筍不是筍類！營養師揭驚人真相 網友嚇：我的天啊 - 生活 威力彩買前必看！台彩曝開出244次「最夯獎號」 中獎機率高 - 生活 1名移工返泰第5天確診 莊人祥：不排除台灣感染 - 生活 威力彩800元包牌中獎機率曝！獨得頭獎秘訣在這 - 生活 威力彩31億會歷史重演？「4次20億頭獎」特別號都開出這2個 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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