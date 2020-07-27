根據台灣彩券統計，截至今(27)日下午兩點為止，依照目前的威力彩買氣，本期銷售量預估21億元，比上周四預期的18億元還要高，因此，頭獎獎金也將上看31.7億元

台灣彩券表示，如今晚開獎一注獨得，將是公益彩券史上單注頭獎最高金額，平最長47期連摃紀錄。此外，單期銷售21億元也將打破威力彩單期銷售金額紀錄。如果今日頭獎仍未開出的話，威力彩將連48摃，則是為威力彩史上最長連摃紀錄。

(工商 )