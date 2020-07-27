中央流行疫情指揮中心今(27)日公布，國內新增4例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，分別為20多歲女性(案459)、20多歲男性(案460)、50多歲女性(案461)及60多歲男性(案462)。

指揮中心表示，案459去(2019)年12月至賴索托工作，今年7月19日出現頭痛症狀，21日出現流鼻水、鼻塞、嗅覺異常及咳嗽等症狀，因當地醫療資源缺乏，僅自行服藥未就醫。個案7月23日自南非搭機至杜拜轉機，7月25日返國入境時因症狀持續，主動通報機場檢疫人員，經安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診。衛生單位已初步掌握個案接觸者共8人，為個案同行返國之同事及友人，列為居家隔離對象，將進一步調查個案所搭班機前後二排是否有其他旅客，以匡列接觸者。

指揮中心指出，案460、461為一對母子，長期居住南非(前次自台灣出境時間為今年1月)，案460於7月21日起陸續出現流鼻水、喉嚨癢及鼻塞症狀，案461於7月22日起陸續出現流鼻水、咳嗽等症狀，兩人7月25日經杜拜轉機返國入境時，案460主動告知有症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，案461則因入境時於機場檢測有發燒(39度)情形後送就醫，兩人均於今日確診。衛生單位正調查兩人所搭班機之前後二排旅客，以匡列接觸者。

指揮中心表示，案462今年2月獨自至美國探親，7月20日返國入境時無症狀，搭乘防疫計程車返家居家檢疫，7月24日出現味覺異常及全身無力症狀，26日因呼吸急促、喉嚨及關節痛，聯絡衛生單位安排就醫，經X光檢查診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診。由於個案入境時無症狀，且入境後獨自在家居家檢疫未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

指揮中心統計，國內截至目前累計80,623例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含79,642例排除)，其中462例確診，分別為371例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

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