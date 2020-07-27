蘋果和谷歌作為平臺運營商擁有支配權的手機業務因大陸的「超級App」而發生動搖。超級App的特點是無需經由蘋果、谷歌等，即可使用多種服務。這可能導致蘋果等從普通App收取的手續費減少，蘋果等對此越來越警惕。

超級App是指，以社交軟體或搭車App為基礎，提供數百萬個小程序的App。

例如，在使用社交軟體時打開服裝店的小程序，就可以像使用普通App一樣購物。還可以通過小程序在醫院掛號、訂外賣、進行不動産交易等。用戶進行支付時所需要的數據和姓名等個人信息與超級App共享。

騰訊在2017年率先啟動小程序服務。截至2019年底，微信小程序已經達到約230萬個，與蘋果應用商店（App Store）裏的App數量大致相當。阿里巴巴集團擁有約200萬個小程序，百度擁有約40萬個小程序。這3家大陸企業的合計用戶數達到18億人。

在大陸市場，Facebook等將多款App整合在一起的平臺運營商無法開展服務，因此小程序可以稱得上是大陸企業培育的獨自的手機基本App。

阿里、騰訊、百度的勢力正逐步向其他國家擴大。美國App Annie的數據顯示，從這些大陸App的用戶來看，2019年在馬來西亞和新加坡，微信分別躋身第6位和第8位。

這種商業模式也被亞洲的初創企業效倣。新加坡Grab除了主力的搭車和支付業務之外，酒店預約等服務也使用了小程序。

印尼大型網約車企業Go-Jek也正在以自身App為窗口，擴大手機結算、代購、視頻發佈等多種服務。日本的LINE從7月開始受理小程序的註冊。是擔心自己的工作，因為市場上機會並不多。」

小程序無需下載。對於提供App的企業而言，比下載麻煩的普通程序更容易增加獲得用戶的機會。

蘋果向App開發商徵收App所産生銷售額的30％作為手續費，而小程序是免費的。通過添加小程序，超級App運營企業可提升自身手機結算及社交軟體的使用頻度，有助於擴大收益。還有一個好處就是，可以收集用戶使用了哪些App等行為信息。

對蘋果等平臺提供商而言，大陸的超級App向亞洲滲透令人不安。不僅僅是失去手續費等收入來源。亞洲有實力的App企業模倣大陸開發小程序，也讓他們神經緊張。有軟體開發企業的負責人表示，「出現了蘋果和谷歌審查不到的App」。

作為對抗措施，蘋果6月23日宣佈，將為2020年下半年上市的新款iPhone追加相當於小程序的功能，還將強化App審查。部分企業對大陸App的影響力提高了警惕。

在手機業務從提供終端轉向提供服務的背景下，提高App便利性成為大勢所趨。NTT數據經營研究所的資深專家岡野壽彥表示，「憑藉結算服務提高了存在感的企業將擴展小程序業務」。

自2007年蘋果推出iPhone以來，手機行業一直以美國矽谷的企業等為中心來決定行業方向。已成為全球最大手機市場的大陸有可能成為新業務和服務的發源地。

(中時新聞網)