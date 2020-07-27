近年許多瓜農經農政單位輔導，使用腐熟雞糞肥試種，種出來的西瓜品質一樣好，成效不錯。（羅亦晽攝）

未經腐熟生雞糞作為基肥，裸露於土，腐臭味易引來蠅蟲孳生。（花蓮農改場提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮是全台灣最大的西瓜產區，目前正於2期瓜孕育階段，預計8月可收成。因瓜農好使用未經腐熟生雞糞作為基肥，裸露於土，腐臭味引來蠅蟲孳生，惹發民怨；經環保局等相關單位聯合稽查，4月迄今共開罰4件，其中以玉里秀姑巒溪一帶最為大宗。

近年許多瓜農經農政單位輔導，使用腐熟雞糞肥試種，成效不錯，也有部分瓜農，仍維持傳統施肥模式，提出申請獲得許可後，購買生雞糞作基肥，卻未依規定深埋土中30公分以上，造成蒼蠅孳生等問題，惹發民怨，環保局也依廢棄物清理法第27條進行開罰，4月迄今裁處金額共計4800元。

環保局環境稽查科長林蔡毓指出，自4月開始，環保局不定期稽查西瓜園。其中4月23日發現卓溪鄉有1處西瓜田，因生雞糞裸露而開罰；7月9日稽查玉里鎮秀姑巒溪旁的瓜田，也有3處糞肥裸露，造成環境污染開出罰單；7月20日、25日則未發現違規行為。

玉里張姓瓜農說，因腐熟肥料成本高，政府這兩年來也沒有相關補助，的確會降低農民使用意願；但為了環境使用腐熟雞糞肥後，確實有降低蒼蠅孳生、土壤酸化病害等問題，大幅減少防治病害殺菌劑的使用，反而節省用藥成本。

林蔡毓表示，瓜農若是承租國有地種植西瓜遭罰，第九河川局或國有財產署會依違反契約內容，予以撤租等措施，呼籲瓜農應格外注意，在瓜園若使用雞糞作基肥或掩埋廢瓜時，需依規定處理。環保局後續也會不定期針對鳳林、壽豐等地進行稽查。

(中時 )