文化大學今天宣布，將於9月下旬頒授東京大學建築研究所教授、東京奧運主場館設計人隈研吾名譽工學博士，並請他擔任文大特聘講座教授，未來他可望親赴華岡，為文大學子授課解惑。

隈研吾設計之建築，曾獲日本、義大利、芬蘭等國多項建築大獎，並著有《十宅論》、《再見．後現代》、《建築的慾望之死》、《負建築》等知名建築論著。

台灣有許多隈研吾教授的建築作品，也深深影響台灣人民的建築美學觀。例如花蓮迴瀾星巴克白色貨櫃門市、台中的「隈研吾的材料公園」、台北的白石畫廊、新竹南園的「風檐」、金門的「風獅爺典藏館」等。他的團隊上周才以「天空迴廊，運動公園，世界地標，市民樂園」為設計主軸，通過「台中巨蛋」第二階段評選。

文大表示，隈研吾教授此次是獲行政院前院長張善政、內政部長徐國勇及知名建築大師李祖原等人，聯名推荐為文大名譽工學博士候選人，目前正進行相關審查作業，預計9月下旬在文大舉行名譽博士頒授典禮。

今年元月，文大校長徐興慶邀請隈研吾教授蒞校演講「森林時代」並現場指導環設學院學生，及參與文大與陽明山國家公園管理處力推的「陽明山學」，期盼能與社區共榮意識相互結合，進而將整個陽明山地區的景緻、人文、特色等，提升至另一展新境界。

(中時 )