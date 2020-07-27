「星星之火足以燎原！」海線山區經常發生火燒山，讓消防弟兄疲於奔命！市議員楊典忠為民請命要求市府造林、規畫防火區隔、增加救災水源；27日會勘鰲峰山第10公墓旁陵線的救災水庫。消防局表示，消防水庫是與林務局合作設置15噸水塔，作為山林墓地火災發揮如「及時雨」搶救水源使用。

楊典忠指出，根據消防局統計，今年1至4月清水、梧棲、沙鹿山區火警共115件，比去年80件多出四成。台中市海線地區大肚山地形背山面對台灣海峽，在農曆春節過後的冬春季節交接時刻，經常發生山林大火，加上附近墓地燒香紙錢餘燼未確實熄滅，造成火燒山頻傳。

民眾表示，當火災在山陵線上綿延燃燒時，不僅因位處偏僻水源灌救不易，可以行駛山路的小型水箱車不足，經常發生「遠水救不了近火」的窘境，同樣怵目驚心的「火燒山」年復一年，不僅嚴重危害山林生態，山下的居民每年膽戰心驚，權責單位卻長年來束手無策。

「不能苦民所苦，那要政府何用？」楊典忠表示，市府不應該讓海線山區火災一再發生，務必擬定火災預防與救災具體對策外；消防局與林務局應在鰲峰山上設置多處的救災水塔，防範未然，除可有效防止山區火災蔓延擴大外，希望市府再擇適當地點增設救災水塔。

消防局表示，鰲峰山第10公墓旁陵線的救災水庫，由該局與林務局合作設置15噸水塔，作為山林墓地火災搶救水源使用；今年下半年預計再設置第二期，公有地造林部分也會做好相關防火區隔，希望未來可以減少山林火警發生。

(中時 )