李鴻源在「河川治理與實踐案例」專題演講時強調，政府投入一塊錢，要讓民眾賺三塊錢。（羅浚濱攝）

李鴻源到縣府做「河川治理與實踐案例」專題演講，縣議員、竹北市代、各鄉鎮市公所水利、都市規畫、防災業務相關人員都到場聆聽。（羅浚濱攝）

「政府投入一塊錢，要讓民眾賺三塊錢！」台大教授李鴻源27日應邀到縣政做「河川治理與實踐案例」專題演講，他舉親自參與新莊中港大排「無中生巧，巧中生變」等環境改善的案例，認為竹北市豆子溪可做為借鏡。

貫穿新竹縣治區的豆子埔溪，早年稱為「鴨母寮」，前縣長林光華做整治、景觀兼容排水，20年來未有太太變動，颱風豪大雨易淹水到橋面，並常發生大量魚群暴斃，90年代的整治已不足應付竹北市民的需求。

李鴻源建議縣府對豆子埔溪成立跨局處推動小組，不要用政令宣導，透過公民參與對話，整理重點意見，因周邊沒有汙水處理場，可將臭水變成再生水，具體整治需要詳細討論及規畫，再向二河局爭取前瞻經費，有機會局部複製新莊中港大排。

「不花錢能做事才是本事！」李鴻源說，他親自參與新莊中港大排公民聚會，喚醒民眾環境意識，讓政策由下而上，積極協調整合不同局處會開解決問題，透過學校變身為綠校園，讓家長和社區成為重要助力，翻轉原本的臭排水溝，中港大排經4年完成整治，兩旁地價翻2倍，房價更漲了3倍。

李鴻源認為，洪水治理應朝低衝擊的開發，像人工濕地就不輸給汙水處理場，目前防災要有都市設計概念，早年工程界相信人定勝天，現應轉念成「為失敗而設計」，排水溝在豪大雨淹水，應以平常心看待，只要一週內恢復原有功能就好。

(中時 )