基隆市長林右昌26日搭乘雲頂集團星夢郵輪「探索夢號」，27日抵達澎湖，宣布市府8月1日再推出「搭船遊雙港到和平島」的水路體驗遊程。（基隆市政府提供／張穎齊基隆傳真）

雲頂集團星夢郵輪「探索夢號」26日晚間從基隆港出發，是在疫情爆發後第一艘恢復觀光行程的郵輪，基隆市長林右昌27日也搭遊輪抵達澎湖，他建議剛體驗郵輪首航的旅客，不妨再參與基隆即將在8月1日展開的水路體驗遊程。

林右昌表示，「探索夢號」跳島行程，可深入台灣及離島各個角落，對台灣的在地觀光也有新的想法，也就是「越在地、越國際」，他是以觀摩學習的心情參與這次航程，希望未來在基隆港提供更好的服務，讓遊客更滿意。

基隆市觀銷處長曾姿雯表示，探索夢號這趟遊程雖以外島的澎湖及馬祖為主，不過為推廣在地觀光，雄獅旅行社在包船的5個航次中，針對有購買離島岸上觀光的團體旅客贈送基隆免費自由行接駁巴士，讓民眾在登船前可至正濱漁港色彩屋、阿根納造船廠及原住民文化會館等景點走走，周邊還有特色餐廳、在地小吃等美食可供旅客探索。

此外，觀銷處表示，這次還提供「搭船遊雙港到和平島」活動，輔導在地業者整合和平島在地商家資源，規畫從水上看基隆陸地的水路遊程，透過搭乘船隻穿梭基隆港區及正濱漁港，以世界的角度來看基隆的發展史。水路體驗遊程預定於8月1日啟航，採套裝行程販售，包含船票、導覽費用、和平島公園門票及指定商家300元消費抵用券。

觀銷處補充，凡旅客憑房卡至店家消費，即可享有專案優惠價，合作店家有漁品軒、蔡技食品、泉利米香等；國內跳島郵輪旅客自搭船日起1個月內，憑郵輪房卡即可享有海科館門票特殊優惠，有得玩又有得買，歡迎大家在上船前、下船後，留在基隆進行周邊景點半日遊。

(中時 )