為讓孩子在不幸面臨家庭巨變或遭家庭暴力時能有新的避風港，新竹市政府特別與家扶中心共同招募寄養家庭，為鼓勵更多家庭投入行列，市府今年起也調高安置費用至2萬3000元至2萬7300元，希望民眾共同來關愛遭逢不幸的孩子。

市府社會處表示，市府此次是委託家扶基金會新竹分事務所，共同辦理寄養家庭招募說明會，第1次的說明會中共有26戶家庭參與，其中有1戶年逾50歲的陳姓夫妻已是第3度參與。

社會處表示，家是孩子的避風堡壘，但並非每個孩子都能幸運的在原生家庭中健康成長，當家庭有變故，寄養家庭就成為孩子的人生中繼站和避風港。

2014年加入寄養家庭行列的鄧媽媽指出，每個接受安置的小朋友，身上都背著沉重的故事與原生家庭的坎坷經歷，因此彼此需要長時間磨合，有時不免感到疲累與挫折，但因為有愛的信念支撐，她一直相信「雖然無法永遠陪伴，但每段細心的照顧都會在他們心裡埋下希望的種子」。

2019年加入的李媽媽則認為，不一定要有自己的孩子，也能在社會上照顧更多需要幫忙的小孩，她也因此選擇成為寄養家庭，透過自己的專業，讓更多孩子都能獲得愛。

社會處長李季縈表示，每位接受寄養家庭服務的孩子的蛻變都是有目共睹，有了避風港的關愛，孩子們臉上的淚痕傷痕也逐漸能被笑容取代。

她說，為感謝寄養家庭辛勤的付出，今年特別將寄養安置費用調高，依據兒少年齡及身心狀況，從過去的2萬1000元提高到2萬3000元至2萬7300元之間，同時也提供寄養家庭健康檢查、公共意外保險與喘息服務，期望透過實質的支持，招募更多的家庭願意投入寄養家庭行列。

社會處邀請年齡在25至65歲、身心健康，具國中以上學歷、家庭收入穩定者，或結婚超過兩年的民眾，一起加入寄養服務行列，一起為愛接力！諮詢電話：03-5678585新竹家扶中心寄養組。

(中時 )