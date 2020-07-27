外貿協會營運的台北國際會議中心（TICC）高規格防疫配套，6、7月帶動會展內需商機，TICC周末假日更迎來中華民國心臟學會第五十屆年會暨學術演講會，規模近1,700人。

貿協指出，6、7月亦陸續舉辦千人以上的活動，多數為音樂演唱會或企業績效表揚大會等，此次為疫後時代首場正式會議，中華民國心臟學會理事長黃瑞仁指出，國內學會大會原訂於5月辦理，因疫情延至7月能順利舉行，有賴台灣各單位防疫優秀表現。

針對此次會議，台北國際會議中心也配合防疫新生活運動，除了會場相關工作人員全程配戴口罩外，持續提供入口量測體溫、定期進行環境清潔及消毒，以及在每場活動結束後，擦拭清潔會場內桌面、以酒精消毒使用過的麥克風及簡報筆、並更換麥克風罩，為主辦單位以及所有來館與會人員提供安心安全的開會環境。

今年心臟學會年會主題為「心衰竭之全人照護」，擴大邀請全省15家醫院之心衰中心參與盛會與經驗分享，為國人健康照護提供更全面的交流平台。會中同時發表數個心臟醫學相關治療指引，為相關心臟治療的樹立更多治療標準。且配合六十週年慶擴大徵集心臟科領域醫藥業者參與展示，約有50多家廠商報名參加，提供嶄新醫療新知與最新設備應用觀念。

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