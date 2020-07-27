北市府決定，捕蜂捉蛇業務將於年底前招標，明年元旦起委外承辦，讓專業的來。（北市動保處提供／譚宇哲台北傳真）

農委會2018年公告全台捕蜂捉蛇業務回歸農政單位辦理，各地消防局不再經手，北市動保處因人力不足，經費有限，過去2年仍透過行政委託義消接案，但畢竟非專業人士，中央補助也只到今年，北市府決定，捕蜂捉蛇業務將於年底前招標，明年元旦起委外承辦，讓專業的來。

北市近年捕蜂捉蛇案件量有增加趨勢，2016年5962件，2017年6478件，到2018年已達到9582件，去年也有9491件，

北市動保處產業保育組長王毓麟說，雖然農委會已在2018年公告捕蜂捉蛇業務回歸農政單位，但一來動保處沒編列經費，也沒有人力，無法承接，因此改以行政委託消防局轉派給義消執行，按件計酬，也較以往僅由消防員承接時，受理更多案件。

北市消防局第四大隊大隊長王耀震原任消防局搶救科長，曾主責捕蜂捉蛇業務份派，他表示，消防局每年救護案件量超過13萬件，火警、為民服務也有2000、3000件，再加上捕蜂捉蛇案件，確實影響業務量能。

王耀震說，以往不管是消防員、義消接獲捕蜂捉蛇，即便裝備齊全，還是難免被叮、受傷，過往就曾有消防員遭蜜蜂叮咬，引發過敏性休克，差一點有生命危險，因此他樂見委外發包，由專業的來更好。

王毓麟說，動保處8月8日、9月5日及9月19日於北市公務人力訓練處規畫舉行3場捕蜂捉蛇教育訓練，帶領學員了解北市常見蜂類與蛇類生態習性、如何安全執行移除或捕捉實務以及遭受螫咬傷的緊急處置，歡迎對從事高度專業捕蜂捉蛇技能有興趣者踴躍報名。

(中時 )