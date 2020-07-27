中鋼(2002)公布自結營運結果，109年6月自結單月合併稅前淨損2.24億元，比5月虧損縮減58%。中鋼第二季稅前虧損約12.53億元，比第一季收斂逾五成，上半年每股合併稅前淨損約0.23元。隨著開月盤的熱軋等大宗底材呈現連三個月漲價，有助第三季營運改善。

預期第三季鋼市轉好，中鋼集團整體銷量增加，中鋼6月營收回升，單月合併營收239.17億元，月增3%；6月自家碳鋼銷售量為73.64萬公噸，比5月小增0.6萬噸；因鐵礦砂漲價，成本上升，單月營業淨損月增26%至4.64億元，業外則好轉，整體虧損收斂；6月合併稅前淨損2.24億元，為自去年11月以來，連續第八個月虧損，單月自結每股合併淨損約為0.01元。

因今年以來鋼市持續不振，鋼價走跌，中鋼2020年1~6月自結合併營收1505.28億元，年減21%；受到鐵礦石等原料行情仍在高檔，自結前6月營業淨損34.16億元，比去年同期營業淨利105.61億元轉虧；前6月自結合併稅前虧損38.18億元，比去年同期的賺105.28億元轉虧。中鋼前6月每股合併稅前淨損約0.24元，比去年同期轉虧。

中鋼第二季整體自結合併稅前虧損約12.53億元，比第一季的稅前虧損25.66億元，虧損金額縮減51.18%。

今年第一季鋼市不振；中鋼首季合併稅前虧損25.66億元，稅後淨損歸屬於母公司業主22.55億元，每股淨損0.15元，為連續第二季呈虧損。

中鋼今年第一季內銷鋼價跌約3%，整體營收下滑，且成本價格居高不下，營運續虧。第二季受到疫情影響，鋼價4月小漲，5月回跌，6月鋼價跌幅擴大，使得營運續虧，但第三季單月盤已連續三個月漲價，法人估中鋼本季營運有機會挑戰轉盈。

中鋼董事長翁朝棟於6月股東會後表示，目前各鋼廠陸續減產控制供給面，以及原料行情居高不下支撐鋼價，加上疫情逐步趨緩將帶動汽車、機械等鋼鐵下游產業逐步回暖，估計6月將是鋼價停損點，中鋼在7、8月鋼價均調漲，第四季迎旺季，期望營運可轉盈。

中鋼董事長翁朝棟指出，今年以來的最大問題在於鋼價過低，不過6月將是一個價格停損點，第三季隨著鋼價、需求慢慢回溫，估計公司最快9月可轉盈，第四季伴隨著傳統旺季，加上各國大力紓困、刺激需求，國內則有台商回流、離岸風電加持，營運表現有望進一步成長。

(時報資訊)