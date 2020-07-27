台南市第一分局偵查隊鑑識小隊葉姓偵查佐，24日晚間未到分局上班，同仁通知其長子協尋後，赫然發現葉員已陳屍家中。警方初步調查，葉員生前曾與妻子發生激烈口角，隨後便載妻前往台南火車站搭車，返家後即傳自拍照給妻子，不料長子返家查看，就看到父親已氣絕身亡。

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