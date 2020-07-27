台南警與妻爆激烈口角 兒返家驚見父陳屍家中 15:412020/07/27 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南警與妻爆激烈口角，兒驚見父男陳屍家中。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市第一分局偵查隊鑑識小隊葉姓偵查佐，24日晚間未到分局上班，同仁通知其長子協尋後，赫然發現葉員已陳屍家中。警方初步調查，葉員生前曾與妻子發生激烈口角，隨後便載妻前往台南火車站搭車，返家後即傳自拍照給妻子，不料長子返家查看，就看到父親已氣絕身亡。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 快訊》澎湖七美外海貨輪翻覆 9名船員落海 4死4失蹤 癌末女臨終前終見生母面 母見女兒心痛啜泣：「懷胎10月生的好難過」 (中時新聞網) #陳屍家中 #長子 #葉員 #返家 #口角 也許您會感興趣 推薦閱讀 天氣炎熱7旬翁路邊徘徊 中和警助返家 12:012020/07/23 寶島 少年手機沒電徘徊車站 林口警暖心「借機」助返家 12:542020/07/24 社會 愛犬失蹤1個月奇蹟現身 獨走30公里返家指甲全磨平 15:522020/07/26 日常 叛逆喵離家失蹤10年奇蹟返家 重逢場面逼哭全網 09:022020/07/27 搜奇 老同學歡聚忘了回家路 中市警助8旬翁返家 12:482020/07/27 社會 社會熱門新聞 寂寞媳婦搭上60歲公公 互傳超鹹濕簡訊 爽完告他性侵 - 社會 男好奇上網約砲 翻雲覆雨後對方羞喘一句讓他崩潰了 - 社會 型男主廚偷吃人妻 爽完枕頭悶暴再電擊致死 - 社會 女網紅「報復性開房」 直播性虐3P鞭打逼舔鞋 遭逮捕 - 社會 向天借膽！館長臉色大變中斷直播 自曝：寶貝兒腿「被踩斷」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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