高雄市長補選進入倒數階段，各黨參選人都在全力衝刺選票，而國民黨候選人李眉蓁的婆婆，則說媳婦如果當選「會是個好市長」，更強調「我若說假話胸部會變小！」此話一出，立刻成為外界關注焦點。對此，國民黨籍議員邱于軒則說，「別總用台北觀點看事情！身為台北女兒高雄媳婦的我！很能理解南部人的輕鬆幽默！」

李眉蓁的婆婆蔡梅紅在助選的時候，說出一句「若說假話胸部變小」雖逗得台下哈哈大笑，卻引來綠營痛批有違性別平等；對此，李眉蓁則回應，婆婆不是政治人物，講話就是幽默接地氣，也愛這樣子的婆婆。

而時力立委王婉諭表示，看完相關新聞後只想問，「讓選戰回歸最根本的政策討論，真的有這麼難嗎？」她直言，這種無謂又低俗的爛玩笑，真的受夠了。議員黃郁芬則批，這不僅僅是將女性身體又再次物化，更是赤裸裸的歧視、赤裸裸的惡意。

針對外界批評聲浪，邱于軒提到，「女人何苦為難女人」，一句輕鬆的玩笑話，一位婆婆對媳婦的疼惜！別想的太嚴重！高雄選舉沒有台北政治這麼殺伐！「相較之下，在國會殿堂羞辱官員的爸爸！邁邁叔叔的54088卻不見大家群起撻伐！這也太雙標了！」

最後，邱于軒也邀請黃郁芬議員和王婉諭委員到高雄玩，享受南台灣的熱情吧，「政治可以很輕鬆！不要這麼『胸』啦！

(中時新聞網)