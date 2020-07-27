最近天氣熱到爆，7月連續3周以來，豐原醫院急性腦中風、急性心肌梗塞患者較去年同期多3成。醫師表示，在外民眾常忘記補充水分，也易將頭暈、頭痛誤以為中暑，忽略本身原有疾病該注意事項。

豐原醫院同一個星期內就有3名男性，因急性心肌梗塞就醫，一位是在國道上突然胸口痛又冒冷汗緊急送醫、另一位是35歲老煙槍突然胸痛送醫、還有一位是有心血管病史者緊急就醫，幸好3位都在黃金救援時間內，進行心導管手術疏通血管、安裝支架，平安出院返家。

急診室主任林技政指出，這幾個星期因急性腦中風、急性心肌梗塞掛急診患者比平常多，且年齡較為年輕，多數有抽菸習慣或水分補充不夠，使得血液過度黏稠而導致。

心臟內科醫師王敏雄表示，心血管疾病病患有3分之1第一次發作，多以心肌梗塞呈現，因天氣熱時易脫水，引起心臟血管血栓，產生突發性心肌梗塞。神經內科主任洪良一說，這11年期間有5年收治「腦中風」人數最多月份落在國曆7、8月，研判可能是夏天大家疏於控制血壓、或因天氣熱水分散失過多，水分補充不足，造成血壓變動導致中風情形。

林技政提醒，天氣炎熱，避免上午10點到下午2點在戶外活動，適時補充水分，一旦感到身體不適趕緊到陰涼處休息，如身體不適症狀越來越明顯，應儘早就醫。

(中時 )