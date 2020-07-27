95歲的榮民余熙德老伯伯，一生所願就是希望能幫助更多失依孩童，余伯伯說，愛心不分年齡，行善就要即時，孩子是國家未來主人翁，希望在自己有生之年，可以略盡棉薄之力，助榮民子女順利完成學業，日前余伯伯主動認養臺中市榮民服務處遺孤。

余熙德高齡95歲，出生於四川省南川縣，年少即投筆從戎，民國38年隨政府播遷來台，服役期間曾參加對日抗戰盡忠報國，恪盡職守，深受軍中長官及同僚們肯定。

1960年在清泉岡退伍後，居住在台中巿北區，余伯伯早年喪妻，父代母職獨自養育1子3女，有感於長年受到輔導會及臺中市榮民服務處的關懷與照顧，期盼能拋磚引玉扶持更多需要幫助的遺孤家庭。

台中市榮民服務處關永忠處長表示，目前該處有42位遺孤，雖積極推廣認養及連結外部資源、榮服處員工也有自發性捐款幫助，但仍入不敷出，需要外界的協助；他特別感謝余熙德伯伯發揮愛心，讓榮民眷能夠感受社會溫暖。

余熙德希望藉由此次捐款認養達到拋磚引玉效果，催化更多善心人士能伸出援手，加入認養遺孤行列；每月捐助金額500不嫌少、3000不嫌多，就可幫助1位榮民遺孤的生活。歡迎有意願認養的善心人士與台中市榮民服務處聯繫！

(中時 )