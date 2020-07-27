大陸是名副其實的監視器大國，根據英國調查機構公布的報告，全球前20名監視器密度最高的城市中，高達18座城市都在大陸，當中只有英國倫敦、印度海得拉巴不是大陸城市。此外，北京擁有全球最多的監視器數目，不過山西太原市監視器密度最高，排名第一。

大陸是監視器大國。

綜合香港《南華早報》、德國之聲報導，英國數據研究公司「Comparitech」22日發布2020年各國監視器數量報告，結果顯示全球前20監控城市已大洗牌，今年的排名更為「中國化」，相較於去年還有新加坡、美國芝加哥、澳洲雪梨、俄羅斯莫斯科、德國柏林等國家城市，今年前20名中，多達18座城市都在大陸，當中只有位居第3名的倫敦、以及排名第16的海得拉巴（Hyderabad）不在大陸。

監視器密度最高的前20座城市中，第一名是山西省的太原市，每千人中就有119.57個監視器，其次是無錫，每千人有92.14個監視器，第三名為倫敦，千人中有67.47個監視器。第四至第20名依序為長沙、北京、杭州、昆明、青島、廈門、哈爾濱、蘇州、上海、烏魯木齊、成都、深圳、海得拉巴、濟南、瀋陽、合肥、天津。

2019年的排名中，第一名是重慶，當時太原還未列在前20名中。

另外，若純就監視器數量而言，北京數量佔全球之最，約有115萬支監視器，其次為上海的100萬支。

另根據倫敦經濟預測及商業諮詢機構IHS Markit發布的報告，預期2021年前，大陸共會裝設5.67億支監視器。

北京先前稱，建立國家級監控系統是為了維持公共安全，不過香港中文大學兼任助理教授Severine Arsene指出，社會科學研究顯示，擴大監視系統和降低犯罪之間的關係不大，她說監視器或許能造成恫嚇效果，讓偷竊、攻擊的犯罪行為減少，但卻不能防止金融犯罪、逃稅等其他監視器拍不到的犯罪行為。

(中時新聞網)