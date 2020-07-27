安永（EY）聯合會計師事務所今（27）日舉辦「黑天鵝出沒時代－家族企業與財富傳承應有的新思維」研討會，省思體認家族企業及財富應超前部署其傳承規劃的必要性。

國際疫情仍未平息、中美重燃貿易戰與科技戰，還有國際反避稅與香港局勢動盪等重大變化時刻，高資產人士及家族企業傳承規劃更為急迫。安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師林志翔表示，在各種黑天鵝出沒下，家族企業在重新部署之際，首先需思考未來方向及風險控管，善用適合工具分散風險及合理配置、超前部署。

林志翔認為，台灣家族企業正面對傳承挑戰議題，應採取六大新思維思考，分別為領導力傳承、所有權傳承、家族財富管理、家族傳統和價值觀、家族公益慈善事業、未來發展趨勢前瞻性。

根據美國家族企業機構研究，僅30％企業可以成功由第一代傳承到第二代，接著只有12％傳位到第三代，更僅有3％成功傳承到第四代之後，富不過三代不只是諺語、而是真實情況。

林志翔建議，家族企業可搭配三大傳承工具包括家族辦公室、家族閉鎖性公司、家族境外信託（開曼STAR信託）等，檢視現行家族企業及財富傳承計畫是否足以面對外部環境和家族內部的變因，運用不同工具消弭風險。

(工商 )