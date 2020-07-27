行政院長蘇貞昌今（27）日前往南投視察中興新村時感性指出，自己的政治生涯是從省議會、省政府開始的，「在當省議員8年期間常到中興新村爭取經費、接洽業務，對於中興新村有很多回憶！」台灣漸漸民主成熟，已是「有政府、會做事」，蘇院長責成國發會從國家發展的角度盤點資源，妥善規劃中興新村活化發展。

蘇揆表示，當年他在中興新村是初入政壇、30歲出頭的年輕人，在這裡參與很多很新鮮、也很不得了的事情。省政府當時是台灣非常重要的行政機關，因此中興新村也非常重要，台灣政令在這裡形成，政策在這裡運作，當時中央只有制訂政策、法令，省政府才是真正和各縣市政府溝通，將政策落實到地方。

蘇揆進一步指出，中興新村由辦公區、宿舍區及園區等三區塊組成，因為時移世異，省政府功能調整，中央應隨時代變化及不同任務，從國家高度作整體政策決定與引導，包括村內許多建築已損壞，也應趁現在全面盤點，例如基於既有區塊的獨立性、區隔性，可規劃人才集中訓練、花園城市等園區利用；尤其中興交流道當年就是為省政府特別開設，道路兩旁行道樹也是為了省政府出入種植，才會這麼漂亮。

蘇揆還表示，台灣漸漸民主成熟，已是「有政府、會做事」，請國發會從國家發展的角度盤點資源，妥善規劃中興新村。許多人對這裡很有感情，無論是當年省府員工、媒體記者、學者等，可多聽取各方意見，配合地方需要，帶動地方發展和收益；此外，也可跟附近學術機構、中興大學結合，兼顧園區維護，創造雙贏。

蘇院長今日首先聽取中興新村活化成果簡報，隨後參觀當年省長辦公室、會議室、台灣省政資料館，觀賞中興新村園區模型，也特別瀏覽歷任主席陳列室，重溫省政府從草創，到輝煌，走過半世紀的歷史軌跡。蘇院長指出，省政府歷史地位重要，應善用數位科技，完善資料整理，打造兼具歷史教育、文物保存、介紹台灣政治變遷的整體規劃。

國發會表示，目前中興新村北核心區進駐機關，包括省政資料館、農糧署、水土保持局、交通部中部辦公室、經濟部中部辦公室等；中興新村未來活化方向，以穩健活化為原則，結合政府及民間資源促使中興新村創生轉型，以宿舍帶動周邊公共設施活化，強化生活機能，營造花園城市，推動漫遊生活，期透過相關部會通力合作及公私協力地方創生，繁榮南投區域經濟，以達均衡台灣目標。

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