南部妹子熱情如火！一名男子開大卡車在路口等紅綠燈時，看到前方有４名機車女騎士，仔細一瞧，其中３人竟然只穿著比基尼，而且自然毫不感到尷尬，他把照片PO上網後，不到一天就吸引上萬名網友按讚，有人驚呼留言：「我決定去恆春養老了！」。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》表示，「國境之南的夏天就是要醬子！」前方3名騎機車辣妹膚色黝黑、體態穠纖合度，穿著比基尼讓每一寸肌膚沐浴在南台灣的陽光下，光看背影就讓人移不開視線。還附上４張照片。

有趣的是，畫面中疑似「在地人」的女騎士，反而身穿藍色防曬衣與長褲，全身包的像肉粽，停在3位比基尼辣妹旁，形成了逗趣的強烈對比。

照片曝光一天就吸引1.4萬人按讚，網友紛紛留言「小琉球跟綠島的路上也是這樣，超養眼」、「我決定到恆春養老」、「本日最棒的貼文」、「墾丁很多比基尼辣妹騎車滿街跑」、「她們機車踏板上好像都放置著蛙鞋～～應該有水上活動」。

(中時新聞網)