美國處理器大廠英特爾(Intel)上周宣布將延遲7奈米製程6個月時間，並延長1年時程才有可能進行生產流程，導致英特爾上周五(17日)股價重挫逾16%，全球晶圓代工龍頭更加穩固先進製程領先優勢，卻也使得南韓科技大廠三星電子蒙受陰霾，DRAM、NAND記憶體銷售恐怕也受衝擊。

據韓媒《BusinessKorea》報導，專家預測，英特爾在先進製程受阻，將讓在CPU市場的競爭對手AMD獲得先機，因為其生產的CPU透過台積電7奈米製程生產晶片。目前台積電與三星是全球少數擁有先進製程的廠商，並都透過光刻設備大廠ASML所獨家供應的極紫外光(EUV)光刻設備，在7奈米、5奈米獲得顯著發展，台積電與三星的先進製程之爭預料將持續至3奈米製程。

據市調機構Mercury Research數據顯示，2020年第一季，AMD在全球PC處理器市場市占率達17%，是5年前的2倍以上。然而，英特爾推遲先進製程，對於三星來說是個壞消息，隨著疫情所帶來的科技新生活，帶動雲端服務的伺服器需求，微軟、亞馬遜紛紛開始擴大建設資料中心，但英特爾的伺服器處理器發展受阻，使得業者採購DRAM、NAND新品降低採購意願。

根據三星7月7日所公布Q2初步財報，營業利潤達8.1兆韓圜(約1984億元新台幣)、年增22.7%，超乎市場預期，主要受惠於伺服器業務需求，抵銷包括智慧型手機等消費性電子產品因疫情衝擊下滑的影響。

分析師認為，半導體產業是刺激三星Q2業績的主因，在全球疫情持續發燒下，三星有望靠著伺服器需求提升，提高晶片出貨量。

(中時新聞網)