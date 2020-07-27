在立委楊瓊瓔爭取下，教育部專案補助潭雅神后地區國中小校園設施。（陳淑娥攝）

在立委楊瓊瓔積極爭取下，教育部專案補助台中市教育局辦理潭子、大雅、神岡、后里地區國中小兒童遊戲場及優化視聽教室改善共計25校，合計補助經費3440萬元。楊瓊瓔表示，未來期望能儘速完成國高中小學校加裝教室冷氣，提升教學品質。

教育部為改善各地方政府所轄學校遊戲場、視聽教室，特向行政院爭取中央統籌分配稅款專案補助，經行政院審議後7月份陸續分別核定「公立國民小學兒童遊戲場改善計畫」、「公立國民中小學視聽教室優化計畫」。

楊瓊瓔指出，「公立國民小學兒童遊戲場改善計畫」，計畫期程至2022年8月31日止，針對需要新增或汰換更新校園遊戲場的學校，依據各校規模核定補助24班以下90萬元至最高49班以上190萬元。

「公立國民中小學視聽教室優化計畫」，計畫期程2021年9月30日止，針對已設有視聽教室國中小，設施逾使用年限不堪使用或設施不足者優先改善，核定補助基準24班以下80萬元，最高37班以上150萬元。

楊瓊瓔說明，教育部透過行政院中央統籌分配稅款專案補助地方政府高中以下各級學校經費，期能改善教學品質，提升學生效率。除此次專案補助外，在立法院臨時會通過前瞻基礎建設特別預算二期預算籌編案，也通過國民黨立法院團提案附帶決議，未來前瞻二期預算需將改善各校電力系統經費編列納入，期能儘速完成全國國高中小學校加裝教室冷氣，提升教學品質。

楊瓊瓔表示，以前每個國小都有磨石子大象溜滑梯、鐵管與輪胎結合而成的盪鞦韆，近代則有罐頭遊樂設施，這些設施一用就是十幾年起跳，往往忽略氣候也會影響設施的耐用度，造成學童使用時有安全疑慮，當我得知轄區多數國小有修繕遊樂器材的需求，當下允諾協助，只為給孩子們一個安全又有趣的活動空間。

(中時 )