新北市新店少年福利服務中心今（27日）上午成立，委託悅融社福基金會辦理，透過創意空間、貼近少年的活動設計如音樂、烘焙、switch、塔羅牌等，吸引少年參與，在專業社工及多元服務的引導下，提供少年展現自我、正向學習，並培養關懷社會、探索未來人生。
新店少年福利服務中心位於新店區中興路1段170號。悅融基金會執行長吳嫦娥表示，中心內入口處有面大鏡子，專供少年舞蹈專用，另有書咖、心靈交流室、手作烘焙房、創意遊育樂等空間，也會為少年規畫一系列成長課程、職涯探索、親職教育和諮商輔導等。
社會局長張錦麗表示，少年是國家社會未來的主人翁，許多少年若在國中畢業後未再升學，或因家庭等因素中輟，若未能好好引導，擔心會走向行為偏差之路，因此增設少年福利服務中心，透過專業的引導，讓少年找到心靈的歸宿，甚至職涯的探索，使少年中心成為少年另一個溫暖的家。
(中時 )
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