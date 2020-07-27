新北市新店少年福利服務中心今（27日）上午成立。（葉書宏攝）

新北市新店少年福利服務中心今（27日）上午成立。（葉書宏攝）

新北市新店少年福利服務中心內還有塔羅牌老師作趣味性的算命遊戲。（葉書宏攝）

新北市新店少年福利服務中心有心靈交流室，讓少年可以促膝長談。（葉書宏攝）

新北市新店少年福利服務中心今（27日）上午成立，委託悅融社福基金會辦理，透過創意空間、貼近少年的活動設計如音樂、烘焙、switch、塔羅牌等，吸引少年參與，在專業社工及多元服務的引導下，提供少年展現自我、正向學習，並培養關懷社會、探索未來人生。

新店少年福利服務中心位於新店區中興路1段170號。悅融基金會執行長吳嫦娥表示，中心內入口處有面大鏡子，專供少年舞蹈專用，另有書咖、心靈交流室、手作烘焙房、創意遊育樂等空間，也會為少年規畫一系列成長課程、職涯探索、親職教育和諮商輔導等。

社會局長張錦麗表示，少年是國家社會未來的主人翁，許多少年若在國中畢業後未再升學，或因家庭等因素中輟，若未能好好引導，擔心會走向行為偏差之路，因此增設少年福利服務中心，透過專業的引導，讓少年找到心靈的歸宿，甚至職涯的探索，使少年中心成為少年另一個溫暖的家。

(中時 )