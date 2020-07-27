注意儲水！新北市瑞芳區台2線因水管管線老舊，汰換需求孔急，台灣自來水公司第一區管理處於台2線79k＋060至80k＋150處進行汰換工程，將影響基隆市、瑞芳區共2萬6306住戶用水，並在29日上午10時至30日上午9時做停水作業，呼籲民眾提早儲水。

台水一區管理處為實施1000mm新舊管線，受影響的停水區域包括瑞芳區鼻頭里、濂新里、濂洞里、南雅里、海濱里、瑞濱里、深澳里，共1965戶。

基隆市則包括中正區長潭里、砂子里、碧砂里、八斗里、海濱里、正濱里、和憲里、社寮里、平寮里、正砂里、新富里、新豐里，信義區孝德里、孝賢里、孝岡里、孝深里、孝忠里，總計2萬4341戶停水。

台水提醒，用戶須提早儲水備用，此次停水如工程順利完成，將提前供水，另已設置臨時加水站，包括瑞芳區瑞濱里、深澳里活動中心，以及鼻頭停車場公廁旁、水湳洞遊客中心、海巡署南雅安檢所、海濱里海濱路38號旁。

基隆市設置加水站2處，包括孝德里、孝忠里民會堂，其餘如觀海街、山海觀社區、深溪路36巷102弄部分樓棟，將另外安排水車前往支援。台水說明，此次停水期間，因重大事故需緊急用水，復水後，偏遠或偏高地區恢復時間較慢，可能延誤供水時間，請用戶原諒。

(中時 )