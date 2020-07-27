台灣證券交易所日前攜手勤業眾信（Deloitte）會計師事務所舉辦「推動優質企業上市座談會」。勤業眾信建議，針對日前財政部預告「所得基本稅額條例」（即最低稅負制）修正草案，若修正通過，個人出售未上市櫃股票的所得稅負從免稅提高為20％稅率，等於稅負大幅增加，勤業眾信建議，新法實施前，企業應妥善規劃股份轉讓，有效達到傳承節稅，可增加競爭力。

勤業眾信聯合會計師事務所審計部營運長洪國田表示，全球資本市場表現受總體經濟而影響，中美貿易戰自2018年開打以來，烽火未歇，加上2020年新冠肺炎疫情持續延燒，影響全球經濟表現與企業策略規劃步調。

企業若要實踐永續經營的長遠目標，且有募集資金、吸引優質人才、增加整體競爭力需求，洪國田建議，企業可規劃藉由掛牌上市增加資源，而台灣政府也推動許多新措施並研議放寬上市櫃條件，積極推動台灣資本市場成為企業募資首選。

勤業眾信執業會計師郭麗園指出，企業掛牌上市將擁有提升知名度、募資多元有效率和募才留才等益處，更難能可貴的是，上市準備的過程與掛牌後的例行性查核中，企業公司治理制度將與時俱進，藉由不斷調整經營體質、良善公司治理，朝永續經營邁進。

德勤商務法律事務所合夥律師陳盈蓁表示，回顧近年幾件備受矚目的重大併購交易、經營權爭奪案，在法規適用及解釋疑義下，仍仰賴公司董事忠實執行業務、盡善良管理人注意義務，以替公司的權益把關，例如競爭對手在公開市場上收購股權，擬進行非合意併購時，將採取必要的防禦措施。

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