楊小黎接下三立《在台灣的故事》主持棒，27日出席記者會，她是該節目20年來唯一女主持人，有趣的是，她20年前就是年紀最小的行腳類主持人，在小學五年級就和一隻虛擬猴子一起主持，她笑稱自己要成為最美外景主持人，不管到家再晚都要努力保養自己，「敷臉、抬腿、按摩、美白、消水腫，還會每周整骨一次」。近日天氣炎熱，她本以為狂喝水可解暑，日喝5000cc，沒想到竟導致水中毒腎發炎。

楊小黎哭點很低，有次訪問動物園獸醫師，因資源不夠充足，一個獸醫生要照顧整個動物園，又看到醫生手上抱著猴子，眼神流露滿滿父愛，她當下看到這一幕讓非常感動，感受到醫生無私奉獻不禁紅眼眶。還有一次是在台南露天電影院，她學習親手放映電影，沒想到竟然是小時候作品《狗蛋大兵》，她當場大哭，覺得以前對她來說，童星身分是個標籤，現在卻成為說故事的動力，反而拉近她跟民眾的距離。

楊小黎保養超用心。（三立提供）

《在台灣的故事》邁進第21年，該節目歷經十任主持人，包括許效舜、孫協志、柯叔元、丁力祺、劉亮佐、COLOR BAND、蔡昌憲、姚淳耀、卜學亮等，其中2016年姚淳耀獲得第「51屆金鐘獎最佳主持人獎」，楊小黎的加入開啟節目新風貌。

(中時 )