搶攻商辦餐盒商機，寒舍艾麗酒店推出「五星料理．艾在台灣」在地風味餐盒，每份售價200元，嚴選3款台灣傳統風味主食搭佐鹹香地方經典配菜，包含「麻油雞佐高粱黑毛豬肉香腸」、「金瓜米粉炒伴紅糟五花燒肉」、「櫻花蝦臘味炒飯襯蘭陽雞捲」，以台灣食材為主打，蒐羅各地珍饌薈萃延伸「從產地到餐桌」的概念，不僅要吃的豐富更注重精緻的飲食文化，並滿足上班族求新、嘗新的美食趨勢。

寒舍艾麗酒店全新風味餐盒特別融入台灣味，堅持嚴選在地食材，每日新鮮現做餐盒，豐盛組合提供外帶滿滿的美味與活力。首推懷舊古早味家鄉菜「麻油雞佐高粱黑毛豬肉香腸」，以雲林北港黑麻油爆香老薑，煸出迷人薑香後加入雞肉與米酒，麻油香與酒香完美融合，入喉後餘韻猶存，另搭配肥瘦比例恰到好處的屏東六堆黑毛豬後腿肉，一口咬下感受醇香美味、鮮嫩多汁的台式韻味。

另一道經典不敗的「金瓜米粉炒伴紅糟五花燒肉」，嚴選苗栗造橋碩大甘甜金瓜，多元豐富的營養成份是防疫最佳食補選擇，並以新竹米粉拌炒乾香菇、乾蝦米、肉絲，溫潤口感透著甘甜自然氣息，引領舌尖品嘗原汁原味的風城文化。

「櫻花蝦臘味炒飯襯蘭陽雞捲」以東港三寶之一「櫻花蝦」入饌料理，鮮明獨特的海洋風味，經過烘烤之後香氣加倍濃郁，加入米飯拌炒佐搭臘腸燻香鹹味，大火快炒不僅鑊氣十足，更炒出粒粒分明的口感，搭配國宴小吃「蘭陽雞捲」以高溫酥炸而成金色外皮與多汁軟嫩的口感，盡享舌尖上的吮指美味與濃厚的台灣味！

此外，另有素食餐盒可供選擇，每日搭配當季蔬食入饌，享受甘美自然的清甜滋味。兩款主食可依喜好自由搭配：「素香傳統米糕」或「金瓜米粉炒」，將來自在地食材的豐收，為餐桌獻上富饒甜美的幸福滋味。外帶餐盒每次訂購數量最低15份，如需外送服務則車資另計。

(中時 )