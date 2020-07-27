女網紅身材頗為火辣。（照片來源：東網／網路）

香港一名女網紅「搣時潘」，疑不滿男網友留言性騷擾及侮辱，將男網友約到飯店開房，過程中不但拿皮帶鞭打對方，還拿鞋逼對方舔，全部過程還在網路直播。據悉，女網紅、女友人及攝影，共2女1男，最後全部遭到警方逮捕。

據香港東網報導，案發於昨（26）日下午5時15分，女網紅「搣時潘」與一名女子，帶著一名年約30至40歲、身材肥胖男子，抵達一間酒店，與該名男子玩「SM」性虐遊戲，全程網路直播。

3人一入房，潘就對胖男說：「你又話想同我拍AV、又話想摸我、3P、 SM呀！」，之後潘手拿皮帶作勢「鞭打」男子，又將一隻高跟鞋遞給他要求他舔，男子一開始拒絕，後來在2女要求下，真的舔下去，但立刻衝廁所漱口。

之後，潘用皮帶鞭打男子手掌多下，當男子將短褲褪至小腿位置後，潘再揮動皮帶鞭打其大腿數下。

警方疑似接獲觀看直播民眾報案，多名警員到場調查。不過警方到場時，胖男已離開，最後警方將2女1男帶回調查。

有網友指出，「搣時潘」在社交網站，經常受到一名肥胖男網友性騷擾，疑似因此將對方約出「教訓」。

警方經初步調查後，以涉嫌破壞公眾體統罪拘捕兩名25歲姓潘、姓黃女子及一名34歲姓宋男子，案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。

(中時新聞網)