嘉義縣長翁章梁（右四）與小朋友做可愛表情拍照。（張毓翎攝）

嘉義縣文觀局今日舉辦記者會，現場來了一群小小職人。（張毓翎攝）

振興券商機無限！嘉義縣政府推廣親子旅遊，媒合嘉義縣媽爸寶貝育兒發展協會及17大親子旅遊特色業者，推出超過10套親子專屬行程，民眾搭配振興券參與，可用1倍價格享3倍體驗，業者表示，疫情解封後，觀光市場回穩，適逢暑假期間，希望搭上政府的振興券風潮，找回上半年流失的遊客。

鄰近鰲鼓溼地森林園區的向禾休閒漁場，是嘉義縣沿海第1個通過環保署環境教育設施場所的單位，負責人蔡恭和指出，上半年遊客數驟減，以5月來說，一整個月的人數僅300人，直到6月疫情緩和後，遊客逐漸回流，「好久沒在門口掛客滿的牌子！」他直呼，近日光是一個周末可達500人。

親子旅遊正夯，嘉義縣政府看準暑假旅遊潮，精選5種職人體驗，孩子可變身成靜態的小茶人、咖旅小達人，或動態的小海盜、小農夫、小獵人，報名期間從7月底至9月底，限量2800組，優惠包括1倍價格享3倍體驗，以及住宿嘉義縣合法旅宿，即贈價值600元小職人體驗營。

疫情解封後，嘉義縣政府配合中央旅遊補助政策，加碼贈送住宿旅客每房300元「Q碰券」，民眾領取Q碰券，可至Q碰券合作店家消費抵用縣文觀局副局長李茂鍾說，第一階段已發放4000份至縣內各家合法旅宿，廣受消費者及業者好評，第二階段預計發放1萬份，已向交通部觀光局爭取相關經費預算。

文觀局表示，第1波報名於今天晚上7點開始，8月10日將再加碼第2波報名，力邀全台親子來嘉同樂，相關報名資訊與更多嘉義縣將推出的親子遊程，可至臉書搜尋「漫遊嘉義」。

(中時 )