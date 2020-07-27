台北市蟾蜍山文化景觀區內有相當多的古蹟和歷史建築，但卻長年失修，台灣科技大學在2019年表態願意釋出前排的「日治農試所」、「蠶改場宿舍群所」，由北市府做規畫，台北市長柯文哲去年6月也允諾接手，終於在27日召開文資會審議修復，所有文資委員同意通過修復再利用。

「日治農試所」、「蠶改場宿舍群所」位在公館蟾蜍山，與仙跡岩遙遙相望，2014年被指定為文化景觀區，文資團體和台北市議員王閔生過去質疑柯文哲對蟾蜍山整修態度怠慢，直到27日北市文資審議委員會才首度召開大會審查，15位出席委員全數同意修復再利用計畫。

另外，文資審議委員會今也針對「革命實踐研究院院舍」修復再利用計畫進行審議，「革命實踐研究院」為國民黨研究及教育訓練場，文資委員認為，修復計畫缺乏國民黨史料和歷史典故不精確，但仍通過審議。

元利建設代表指出，基地範圍屬第三種住宅區，預計做為餐飲業和文康設施等用地，基地內的4棟建築，「秋瑾堂」將做為餐廳、「育樂堂」做為藝文展場、「民眾會堂」做為活動教室和「保健所」做為生態教育解說館。

但文資委員米復國表示，如果餐廳無廁所，很難想像未來要怎麼辦，秋瑾堂內沒有廁所卻規畫為餐廳，如遇暴雨，民眾該如何使用，規畫為餐飲空間是很不負責的說法；文資委員詹素娟說，修復再利用計畫中有許多文史說法不是很精確，過於簡單，建議找歷史專家來修正內部的細節。

文化局副局長田瑋則表示，未來文化局將與元利再溝通，也會針對該地做細部設計規畫，當年國民黨賣地時，並沒有想到整體規畫。

(中時 )