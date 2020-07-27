今(27)日資金湧入半導體產業，讓台積電及聯電雙雙亮燈漲停，也引動IC設計大廠聯發科大漲，而富邦科技ETF因為重倉持有台積電及聯發科，今日亮燈漲停，漲幅甚至超過元大台灣50（0050）ETF，超過幅度達5％以上。

台股權值王台積電今天早盤以421元開出，不到11點就已經鎖死漲停，終場以424.5元作收，市值突破11兆，聯發科股價也大漲7.85％，以728元作收。在台積電及聯發科大漲帶動下，台股大漲近300點，而元大台灣50今大漲4.87％，突破百元，終場收101.8元。

而富邦科技ETF（0052）因為持有上述兩檔個股逾7成，早盤直接跳空開高，終場創下400張的7年大量，以漲停價91.3元作收，此檔ETF目前溢價幅度2.64%。若以富邦投信最新清單，其持有台積電權重更逼近七成、超過67.19%，持有聯發科7.64%，持有兩檔大型股共逾74.83％，超過元大台灣50ETF逾四成的占比，所以才會出現富邦科技ETF漲幅超過元大台灣50ETF的景象。

(中時新聞網)