即將升上明道中學高中部三年級的許嘉恩從小就是田徑好手，國三時還曾以破大會紀錄的佳績奪下全中運冠軍，去年卻因腰椎斷裂、讓她與金牌錯身，歷經挫折與低潮，終於在親友及師長鼓勵下重新找回信心並振作，今年重回賽場還抱回田徑項目200公尺冠軍、400公尺銀牌。

全中運賽事落幕，奪下200公尺組冠軍、400公尺組亞軍的許嘉恩相當興奮，更在淚水與笑聲中受獎，她說，自己從小就是體育健將，參加過大小賽事，一路走來，常常必須負傷參賽，也努力學習與傷痛和平共處，若是成績表現不佳，更會化「不甘心」為動力，繼續前進。

因為持續自我鞭策與努力，許嘉恩國三時以200公尺24秒36、400公尺54秒26且破全中運大會紀錄的好成績，一舉奪下金牌，而也因無法割捨最愛的田徑運動，她上高中後仍持續每天操練，並參加青年奧運會、亞洲青年田徑錦標賽等選拔。

無奈的是，許嘉恩去年接續參加全國中等學校運動會、全國運動會，卻因腰椎第三節和第五節斷裂、第四節和第五節滑脫等傷勢未獲得好成績，她說，之後又面對右大腿拉傷、痛到幾乎不能再跑，深感運動之路陷入嚴重挫折，好在家人與師長不斷鼓勵，也因教練的一句「我還沒放棄你，為什麼你要放棄自己？」決定重新振作。

努力付出有了代價，許嘉恩今年全中運首度返回賽場，以24秒51成績奪回200公尺項目金牌，未來希望以自身經驗幫助更多面臨挫折的人。

(中時 )