雖台灣的新冠肺炎疫情逐漸趨緩，但搭乘捷運、公車等大眾運輸工具時，仍須配戴口罩。日前就有一名正妹，因為太久沒搭公車，加上出門時太趕，等到公車來的時候，才驚覺身旁的人都戴著口罩，原本打消搭公車念頭的他，沒想到公車司機下一秒的舉動令她暖心不已。

正妹網友貼出司機給她的口罩。(圖取自爆怨公社)

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，當她發現自己忘記戴口罩，便向司機揮手示意自己無法上車，沒想到司機帥氣開門的說：「上車再說！」下一秒就從自己口罩包拿出新的口罩給她。這舉動讓她相當感動，「我不斷道謝，也有要拿錢給他跟他買，但他不收。」她更表示，感謝司機開啟她美好的一天。

貼文一發，吸引1.2萬人按讚，廣大網友也紛紛羨慕留言，「處處都有人情味」、「遇到超好司機，方便的話記得去寫那個公司的回饋表單。」、「打電話去讚揚他！必須讚好讚滿！」、「看到都覺得窩心。」

由於女網友外型亮眼，就有網友逗趣留言，「性別正確」、「人美真好」、「美女的福利」、「怎沒人想認識司機大哥…主角被模糊了。」

(中時新聞網)