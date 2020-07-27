瑪家鄉紅藜親善公主選拔賽，佳麗們拿著紅藜產品，為地方產業行銷。（林和生攝）

紅黃交錯的鮮豔花穗在田間隨風搖曳，族人期待一年的豐收即將到來，瑪家鄉公所為行銷被原民視為「瑰寶」的紅藜，特地舉辦紅藜公主票選，12名佳麗選在27日一同登台爭豔，美麗模樣一點都不輸給被譽為紅寶石的農作。

瑪家鄉長梁明輝指出，紅藜屬於鄉內特色產業及原鄉傳統作物，對族人而言具有共同的記憶，過去排灣與魯凱族釀製小米酒，皆以紅藜作為酒麴發酵用的原料。屏東縣近來推廣「3紅」產業，其中紅藜就是耀眼的一顆新星。

目前屏東種植面積128公頃，比起第二名新竹縣22公頃多出許多，瑪家鄉66公頃屬於全縣之最，配合生產及開發，並串連傳統文化與觀光，為原鄉地方創生注入一股活水。

梁明輝坦言，去年一場在對岸的農產展售會，他帶了500箱紅藜鳳梨酥赴陸，不到2小時便銷售一空，更直接下訂，訂單遍布北京、傾倒、廈門、雲南及新疆等地，「瞬間看到產業希望」；無奈今年受到疫情影響，原本續簽的產量都必須延後，「但還是充滿信心」。

今年紅藜親善公主選拔，共有20位佳麗報名，歷經2次培訓課，最終有12位通過晉級，將於8月14日進行決賽。來自瑪家鄉的18歲邱宇芯說，家中常年種植紅藜，它是能代表原民文化的作物，參與選拔除是給自己邁入成年的挑戰，更希望把原鄉的好讓更多人知道。

(中時 )