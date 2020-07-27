公共電視27日上午11時召開臨時董事會，多位董事認為政府指示公視接以10億元成立國際頻道有爭議，有學者質疑此舉是在做「大外宣」。今董事會會議於下午2時30分左右結束，總經理曹文傑、執行副總經理謝翠玉、新聞部經理蘇啟禎當場請辭，蘇啟禎更發出聲明，表明立場「強烈表達對此案程序瑕疵及引發內外部信心危機得的憂慮」，更說明請辭原因「不能違反自己的心志」。

蘇啟禎請辭後，下午也發出聲明：「各位好同事，稍早臨時董事會在經過激烈討論後，以記名表決方式11票同意、4票不同意，通過了追認國際影音計畫實驗平台這個案子。我是列席，但還是以違反程序發言的方式，強烈表達對此案程序瑕疵及引發內外部信心危機得的憂慮，董事們也尊重了。我必須尊重董事會表決的結果，但也不能違反自己的心志，所以，會後我已當場向曹總口頭請辭新聞部經理。很抱歉讓大家擔心了，也感謝您們一路以來的信任與支持，我以身為公視新聞人為榮，大家繼續加油。」

文化部傾向8月通過新任公廣董監事，外傳高層屬意由文化總會副會長江春男出任公視董事長，引發內部人事風擾；關於國際頻道爭議，董事要求曹文傑應於今天臨時董事會說明。臨時董事會歷時3個半小時，針對10億元國際頻道計劃，投票結果11比4，通過109年發展國際數位傳播計畫前導計畫。

董事會通過計畫案表決後，公視下午也發出新聞稿說明：「在表決通過前導專案後，若政府預算仍通過，將可進行簽約，至於『發展國際數位傳播四年計畫草案(110-113)年』則交由下屆董事會議處。」

今日出席董事會之董事名單如下：吳瑪悧（盧彥芬代理）、邱家宜（羅慧雯代理）、邱再興（唐美雲代理）、施振榮（陳郁秀代理）、徐仁修、徐瑞希、唐美雲、陳郁秀、陳順孝、馮小非、舒米恩．魯碧、蔡政良、鄭自隆、盧彥芬、羅慧雯。其中吳瑪利、馮小非、鄭自隆、陳順孝等4位董事投反對票。

(中時 )