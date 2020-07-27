大同法務長趙安27日表示，前立委黃國昌提點香港新工投資持有大同股份，大同循線從香港證交所查到新工投資及香港聯合集團資料。指恐新工投資大股東是香港聯合集團，是幫任國龍右手換左手，規避金管會調查的藏鏡人與資金提供者。大同今日也將相關資料，呈送經濟部、金管會及台北地檢署調查。

大同經營權愈演愈烈，市場派兩路人馬已向經濟部申請召開股東臨時會，經濟部行文給大同，請大同表達意見，大同上週以關係人做必要說明，回文給經濟部。大同表示，大同希望經濟部先查核及認定有無中資問題，再慎重考慮有無召開股東臨時會的必要。

大同法務長趙安、大同執行副總經理彭文傑及大同法律顧問恆昇法律事務所律師於知慶，今日下午出面說明中資藏鏡人是香港聯合集團。

趙安表示，大同是一家民間公司，沒有司法調查權，只能從港交所查到香港聯合集團持有新工投資74.97％股權，新工投資又持有大同股份1.28％。往上追查到香港維家置業、雅興投資持有大同股票，維家置業資本額僅港幣1元，卻能買大同股票8.37％、雅興持有大同4.33％、Ding David持有5.3％。維家置業負責人林美新負責任國龍房地產專業，整個中間過程不只有複雜資本問題，還牽涉到中國國務院掌控光大集團。

大同表示，香港聯合集團是李明治家族所控制的企業，在香港有多家上市公司，並與中國國務院控制的光大集團有密切往來及合作。中國國務院持有光大證券47.26％，光大證券100％持有光大證券金融控股，新鴻基金融集團由聯合集團持有30％、光大證券持股70％。

趙安表示，大同依據公司治理規定，控制性股東查核，每年會對匯豐等保管銀行1～2次詢問最終受益，有些不回答，有些避重就輕，不予回答。

大同面對向台北地方法院提告疑似外資有8個帳戶，有無新增戶頭，對此大同法律顧問恆昇法律事務所律師於知慶指出，其中3個是原本帳戶，2019年底集保中心及2020年停止過戶，又新增5個帳戶，其中1個FINI帳戶背後受益人是新工投資。新工投資與前兩次裁罰有關連性。

大同呼籲，金管會與經濟部，絕對不能坐視大同參與國防資訊系統維護業務、進出國戶役政人臉像辨識系統的全民個資維護業務落入中資或其共同控制人手中。大同鄭重請求經濟部，正面回應大同企業工會「先追查中資，再審查股東臨時會申請」的訴求。

大同鄭重請求金管會表示，盡快完成8個FINI帳戶最終受益人查核、認定及公布，希望在經濟部完成股東臨時會申請審查前完成。

彭文傑指出，發言人很難替大同董事長林郭文艷發言，林郭董事長還是很投入公司經營。基於保障公司及合法股東的權益，身為公司董事長及管理者會全力維護。

彭文傑指出，大同多次向主管機構呈報，有FINI帳戶，有效股東執行權益，等查核告一段，才決定有無召開股東臨時會的必要。

(工商 )