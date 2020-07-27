群益金鼎證券主辦世紀鋼（9958）發行國內第四次無擔保轉換公司債「世紀鋼四」（債券代號99584），發行期間3年，「世紀鋼四」可轉債每張面額為100,000元，發行滿三個月後可隨時轉換為普通股，轉換價格為90.88元，採競價拍賣方式承銷，今(27)日開始投標，競拍底標價為100元，競拍總張數12,750張，每人最高得標張數合計不超過1,275張，投標期間為7月27日至29日三個營業日，預計7月31日開標、8月11日於櫃檯買賣中心掛牌。

群益金鼎證券執行副總裁張嘉紋表示，世紀鋼自設立以來於台灣各階段經濟發展扮演關鍵基礎建設角色，從台積電8 吋晶圓廠、達碁（即友達）面板廠、新北市政府大樓、捷運環狀線、到南港三鐵共構車站等指標性建設，更提前布局風電基礎建設。

在政府推動綠能減碳政策下，積極推動離岸風力發電，政府也為加大產業及經濟轉型的?道，透過「本土化」的要求，推出產業在地化政策，協助台灣廠商於風電供應鏈中卡位。

承接水下基礎鋼構業務具一定門檻，緣於水下基礎鋼鐵結構體積龐大，需具備廣大後線腹地，而重件碼頭更為必要條件，世紀鋼於台北港已啟動高規格風電水下基礎專用廠房興建，並已取得重件碼頭之使用權。

用於水下基礎鋼管的關鍵焊接技術也通過EN 1090 （歐盟鋼結構認證）和ISO 3834（銲接品質管理系統認證）等認證。

在順利取得風電開發商沃旭、CIP（丹麥哥本哈根基礎建設基金）及達德等基樁和套筒式風塔工程訂單後，世紀鋼受惠風電長單進入營收認列高峰期，第一季營收11.83億元，年增195％，營業淨利1.35億元，淨利歸屬母公司業主1.15億元，毛利率提升約2個百分點至18％，EPS 0.55元。至2020年6月止累計營收24.97億元，年增190％。

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