美國與大陸近期互相關閉領館，也讓「中美衝突」再度成為熱門話題，網路節目今也對此討論，對於兩岸或中美開戰，「美國真的不可能放棄台灣嗎？」資深媒體人趙少康認為，要看付出多少代價，過去越南在中南半島位置有多重要，美國不就放棄了。一旁的陳揮文則感嘆，「政壇上現在天天吵論文，不要每天聊論文啦！」，話說完，全場大笑。

多位資深媒體人黃暐瀚、陳揮文、趙少康、尹乃菁，27日在網路節目《Yahoo雅虎》探討「中美衝突若升高，台灣真的安全嗎？」，並分析各種可能性。

對於中美近期在「南海軍演，有沒有可能擦槍走火？若爆發衝突，台灣又處於什麼樣的角色？」。不少研究國際關係、區域研究學者認為，從大陸和美國互相關閉領事館，情勢若升溫，最可能在南海、和台海爆發衝突。

趙少康表示，雖然蔡總統曾經清楚說過，台灣忍受第一擊，接著國際輿論就會譴責老共，大陸軍機也會受到傷害，所以我們就得救了。但有這麼簡單嗎？難怪國軍軍機要藏在佳山基地，等國際輿論、美軍出動，讓老共作罷，然後我們再把軍機放出來，真的是這樣嗎？

趙少康認為，國防部對於大陸軍機擾台，雖然都第一時間告知國人，但信心喊話後並沒有告訴國人該怎麼辦？他直言，過去自己質疑漢光演習兵推，遭國防部抨擊，但他也不客氣地說，國軍這叫什麼「毒蠍戰術」，這是「烏龜戰術」，他解釋，毒蠍戰術應該是要讓進攻一方可能要付出代價，拚到蘇貞昌拿掃把出來，這才叫毒蠍。但他說，他能理解國防部長等高層官員的難處，因為早期規劃演習是決戰境外，但現實的無奈是只能決戰境內，我們(台灣)跟解放軍落差已經非常大了。

尹乃菁也建議，我們演習應該要增加的應變反應是，中美衝突若升溫、擦槍走火，「美軍軍機要降落到台灣，那台灣要如何因應各種情況」。

她也就「中美衝突的導火事件，是否可能會是被刻意製造出狀況，讓戰事爆發？還是兩大國會保持戰略克制？」詢問在場來賓，趙少康則認為該反思一件事，「以前南海就發生過中美軍機對撞的狀況，若意外真的發生，老美再加碼，台灣又該怎辦？」、「川普要救選情，『軍事』當然是最好的挑釁嘛」，先佈好「恨中」、「仇中」，「關領事館」這些措施，「所以8、9、10月就會非常危險」。

節目中也探討，「美國真的不可能放棄台灣嗎？」，趙少康說，要看付出多少代價，過去越南在中南半島位置有多重要，美國過去不是就放棄了嗎？就是因為守不住嘛，端看於要付出多少代價。

趙少康直言，「台灣應該向美國取得一句承諾，就是若台灣作為美國圍堵大陸的前哨，大陸中共真的進攻(或解放)台灣，美國會不會派軍隊保護？可不可以？同意不同意？我們有問過嗎？」。

陳揮文說，「政壇上現在天天吵論文，不要每天聊論文啦」，話說完，全場大笑。但陳揮文仍重申，「台灣現在太依賴大陸、香港的貿易，台灣有這麼多的台商、台幹住在大陸，他拜託大家多討論台灣面臨的飛彈、銀彈等迫切的問題」，台灣夾在兩大強權中間，應該好好思考這些問題，夾心餅乾很難當的。

(中時新聞網)