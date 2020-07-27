隨著台積電斷供，中芯又無力代工，華為的晶片供應真的出問題了。最近華為官方銷售管道在海思系手機已經統一貼上了「稀缺」的標籤，也就意味著海思麒麟系晶片真的不夠用了。即將發佈的Mate40也極有可能成為海思麒麟高階晶片的絕唱旗艦手機，雖有爆料華為有意從聯發科採購大量晶片，結合麒麟晶片，效仿三星曾經的雙芯策略（海內海外版本搭載不同品牌晶片）。

但聯發科最頂級晶片天璣1000+為7奈米晶片，不及5奈米的麒麟1020，可能難以撐起華為的旗艦機型。

當然華為麒麟晶片進入稀缺階段後，高通的驍龍晶片也並沒有這麼好過，今年聯發科躥起，越來越令高通感受威脅。聯發科發佈7奈米的天璣720，整合低功耗的5G基頻，進軍大陸市場，並且已經獲得了華為、OPPO和小米的採用，也因此聯發科加大在台積電的訂單，就是受到了大陸廠商的支持。

反觀高通，力求爭取出貨華為，畢竟僅是大陸市場，華為的銷量已經連續兩個月全球第一，高通不可能放棄。但結果是，大陸廠商紛紛擁抱聯發科，高通不僅是在高階處理器領域失去市場，而且在低階又撼不動聯發科，第二財季高通淨利潤大跌29%，市占同比大跌三成，在大陸32.8%的市占被華為43.9%市占力壓一籌，這可以說是美國限制晶片對出口遭到的反噬。

(中時新聞網)