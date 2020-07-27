媽祖國際觀光文化節又來了，8月起將熱鬧登場。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

「台中媽祖國際觀光文化節」今年部分演出活動因新冠肺炎疫情而延後，8月將陸續登場。台中市文化局27日表示，表演團隊匯演及歌仔戲等6個場次，將輪番在百年宮廟熱鬧上場，首場活動為8月1日在北屯南興宮演出。

「台中媽祖國際觀光文化節－百年宮廟風華」與12座百年媽祖宮廟合作，每年自農曆春節起至5月間，輪番在各廟前廣場舉辦表演團隊匯演或歌仔戲演出。今年在1月至2月期間已在新社九庄媽、大里杙福興宮、台中樂成宮、大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮及大庄浩天宮共舉辦6場；4月至5月的場次，則因疫情延期。

台中市政府文化局表示，下半年將自8月1日至10月24日期間將陸續於6座百年宮廟接續登場，安排表演團隊匯演或歌仔戲熱鬧演出，民眾不要錯過。

8月1日首場活動在北屯南興宮登場，9月19日是神岡社口萬興宮場次、10月1日是大肚萬興宮場次、10月10日是豐原慈濟宮場次、10月11日是梧棲朝元宮場次及10月24日在台中萬春宮登場。

台中市文化局指出，各場活動皆邀請台中在地優秀表演團隊及全國知名藝文團體演出，活動現場亦舉辦摸彩活動，每場次開場前30分鐘在服務台發放限量摸彩券，獎品為43吋液晶電視，現場還有「按讚送好禮」兌換文創鑰匙圈，數量有限送完為止。

(中時 )