聖帝廟前砂溝碑支線改建工程今年6月底動工，將打造交通動線更便捷的大文山生活圈。（何冠嫻攝）

聖帝廟前砂溝碑支線改建工程今年6月底動工，將打造交通動線更便捷的大文山生活圈。（何冠嫻攝）

聖帝廟前砂溝碑支線改建工程今年6月底動工，將打造交通動線更便捷的大文山生活圈。（何冠嫻攝）

苗栗市文聖里聖帝廟旁的砂溝碑支線的排水護岸老舊，為讓民眾交通更便捷安全，苗栗縣政府執行文聖里砂溝碑支線排水箱涵施作工程，改善整體環境。

苗栗市公所在聖帝廟旁興建文聖、文山里社區活動中心，配合在砂溝碑支線下游段採箱涵方式修繕，縣府也編列經費改善聖帝廟前的22公尺長老舊砌石護岸，未來聖帝廟周遭交通與進出動線將更安全，原本的文發路出入口，也預計改為橫車路正門進出。

縣府水利處長楊明鐃說明，今年6月底動工執行聖帝廟前砂溝碑支線改建工程，以212萬元將支流明管加蓋，建置長22公尺、寬5公尺、深4公尺的排水箱涵，目前進度60％，預定進度超前30％，預計下個月完工，後續將由廟方規畫提報興建牌樓等設施，市公所協助向客委會爭取經費，改善整體環境。

27日苗栗縣長徐耀昌視察聖帝廟前砂溝碑支線改建工程，徐耀昌表示，工程完工後民眾進出聖帝廟將更加方便，加上隔鄰活動中心設有日間照顧中心，將於明年初興建完成，未來聖帝廟周邊將成為大文山生活圈。

徐耀昌表示，過去在任立委期間曾向客委會爭取經費改善苗栗市聖帝廟、玉清宮、五文昌廟、三山國王廟及公館五穀宮等廟宇廣場，每項改善工程補助經費達千萬元，未來也將因應部分廟宇廣場年久失修部分，向中央爭取經費，以完善社區民眾聚會活動場所。

(中時 )