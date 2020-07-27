大同(2371)今舉行記者會，公司法務長趙安今天重申，請求經濟部正面回應大同企業工會「先追查中資，再審查臨股會申請」的訴求。趙安也表示，今天記者會上提供的各項資金流向等資料，都是從公開資訊取得，並非司法機構。若是經濟部在查核中資底定前，就核定召開臨股會，大同會依法行政，依主管機關決定。但這就好像運動比賽，有參賽人吃禁藥；股東會也是競賽，有人吃禁藥開股東會，違法中資就是禁藥。

趙安呼籲金管會和經濟部，絕對不能坐視大同公司的國防資訊系統、維護業務和戶役政系統全民個資維護業務落入中資或其共同控制人手中。

大同質疑新增的四個託管帳戶資金來源及最終受益人的身分關係不明，於109年股東會持股數占比，包括群益金鼎證券受託保管群益證券（香港）投資專戶8.73%、匯豐銀行託管ING亞洲私人銀行5.87%、中信託託管元富證券（香港）1.78%、國泰證券（香港）有限公司1.77%，共18%。再加計花旗銀、匯豐銀託管香港投資帳戶等共8個帳戶，於109年股東會持股數占比達23.59%。

3年前，很多人說大同公司派打違法陸資牌是假議題，詎料金管會行文香港證監會協助了解大同股東香港託管帳戶資金來源，確有大陸商人任國龍涉及實質控制權，金管會便在2017年5月5日裁罰其持股4.06%，繼而同年12月5日又裁罰同一陸資8.78%，2019年1月17日第三度裁罰任國龍限期出清以他人買進大同公司股票18.01%。

趙安今表示，任國龍在去年被裁罰後開始「出售」，至7月「出清」，前後只有3個月時間，依去年該期間大同股，賣完18%股權，需要近新台幣90億資金，何人會在此短期間花如此巨額資金買入大同股票。合理推論，應是新鴻基集團及天安集團，左手換右手，利用香港金融工具的資金流程，漂白陸資為港資，最終受益人仍是任國龍。

(時報資訊)