美國曾是全世界衆人夢寐以求的國家。它的教育、工作機會、創新、科技等因素吸引各國移民來實現自己的「美國夢」。但是，美國權威的外交雜志分析疫情結束後最能夠吸引全世界的國家不再是美國，而是這另一個國家。

據著名美國《外交》（Foreign Affairs）雜志7月24日的一篇文章分析，新冠肺炎疫情結束後最吸引人的國家會是我們的鄰國 —— 日本。文章分析，美國的吸引力已因疫情受到嚴重的影響，日本將以其大量的對外工作機會和條件優良的教育取代美國成為世界最有吸引力的國家。

文章指出，美國政府防疫的失敗和社會因疫情排外（尤其針對亞裔）的現象迫使很多留學生和想出國工作的人去尋找新的目的地。相對便宜的學費、穩定的經濟、政府和社會對外來人越來越開放的態度等條件讓日本成為英美等國以外的首選國家。

此外，文章稱疫情已經在潛移默化地改變日本的企業文化，正在慢慢消除一些「上班族」的負面刻板印象，使日本的工作氛圍讓外來人更容易適應，也更受國際人才的歡迎。日本將會慢慢地「融入」國際社會。

(中時新聞網)