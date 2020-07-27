全球資本市場日益重視ESG，富邦證券表示，當一家企業獲利是來自生產過程中對環境危害、或違反人權，甚至公司治理不佳導致股東權益受損就會被剔除，企業須付出更高成本來改善，才能重獲股東資金的青睞，在後疫情時代下，ESG企業投資價值將逐步浮現。

ESG代表環境（Environmental）、社會（Social）、公司治理（Governance），指的是在投資過程中，除了企業營運展望之外，也將企業對於社會、環境責任及公司治理納入考量。

一項牛津大學研究顯示永續發展議題足以影響企業的長期財務表現。若企業採納確實的ESG措施，有88%可以提高企業營運，企業若做好永續措施，8成企業的股價因而受益。

受到疫情衝擊，國際油價崩跌，新加坡石油貿易商興隆集團（Hin Leong Trading）爆出因期貨交易蒙受約8億美元的損失，而這些損失並未反映在其財務報表中，加上銀行信貸緊縮，公司把支付融資追繳的資金，記為應收帳款，並為了籌措現金，出售大量的銀行擔保品，日前公司已向法院申請破產保護。

有「中國版星巴克」之稱的瑞幸咖啡（Luckin Coffee），因自承做假帳，消息曝光後，瑞幸咖啡在3個交易日內股價大跌83%。瑞幸咖啡在全盛時期，股價高達51.28美元，但下市前的收盤價竟僅剩 1.38 美元。

此外，在今年首季疫情期間，全球整體基金流出3,847億美元，但全球ESG基金卻反而淨流入456億美元。疫情危機更凸顯投資人重視永續經營的企業，其體質的穩健也可降低疫情對企業經營的衝擊，更能獲得投資者信賴。

富邦證券指出，全球納入ESG篩選因子的投資規模於2019年總資產規模已達86兆美元，年成長達22％。近年全球ESG投資風潮崛起，目前全球包含英國、加拿大、日本、歐盟、台灣等十國，皆立法推動逾9兆美元的退休基金納入遵循ESG的相關標的，也將牽引全球資金流向。

根據美國銀行BofA 預測，未來20年ESG基金管理的資產將達20兆美元以上，相當於標普500指數當前的市值規模。

富邦證券表示，疫情打擊全球經濟，在全球經濟情勢面臨動蕩時刻，許多公司恐面臨巨額虧損，此時優選ESG企業，反而能讓投資趨吉避凶。

(工商 )