台股開盤後一舉衝破歷史高點12,682點，外資匯入由賣轉買搶一波，激勵新台幣升勢強勁，盤中來到29.335元的逾2年3個月新高，尾盤升幅雖大為收斂，終場收在29.507元兌1美元，仍創逾2年3個月最高價，升值4.9分，終結連續二個交易日貶勢，台北外匯經紀公司成交量7.9億美元。

外匯交易員指出，護國神山台積電大漲帶動台股盤中衝破史上最高點，雖然終場並未刷新最高紀錄，但攻勢在要亞股中表現最強，外資也反手匯入買超台股72億元，帶動新台幣一路飆高，盤面一度狂升達2.21角，午後升勢延續下，惟老大（央行）出重手阻升後，全力守住29.5元防線。

外匯交易員認為，時序進入月底，新台幣卻是升升不息，看來除非國際上再爆新的重大利空，否則台股續測試史上高點，外資當然不缺席，續匯入搶賺這波，看來出口商月底前只能忍痛拋匯，同時也再助長新台幣走揚，不排除新台幣29.5元防線隨時將失守。

(工商 )