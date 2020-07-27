2020年新冠肺炎疫情重創全球經濟，自2月以來全球已有17家航空公司破產或倒閉。KPMG安侯永續發展顧問公司協理王竣弘認為，在全球面臨傳染病全球傳播、極端氣候事件、水資源稀缺、網路攻擊等系統性風險的環境下，新冠肺炎不會是最後一個考驗，而資本市場為追求長期、穩定的收益，ESG熱潮將持續延燒。

美國知名租車公司Hertz、保健食品品牌GNC，及必勝客最大加盟商NPC International近兩個月內相繼宣告破產。其中NPC International負責營運全美國1,227家必勝客、393家溫蒂漢堡餐廳，雇用正職員工達7,500人、兼職員工達28,500人，對地方經濟與員工生計衝擊劇烈。

明晟（MSCI）指出，新冠肺炎是2008年金融海嘯以來，檢驗全球資本市場及企業營運面對系統性風險承受度的最大考驗。MSCI發現在投資市場中，ESG績效表現較佳的企業，股價下跌幅度明顯低於其他企業。MSCI分析由其編制的四檔ESG指數，在今年2~5月間股價表現皆優於明晟世界指數（MSCI ACWI）1％～4％，進一步探究其原因，除部分企業獲利可能因疫情受益外，ESG績效是最主要原因。

資本市場對ESG的重視近幾年持續攀升，根據晨星統計，在美國銷售以ESG為投資主軸的基金，於2019年共吸引近206億美元資金流入，其金額超過2018年四倍，代表投資人已普遍認同ESG基金能創造更穩定的獲利。晨星進一步指出，2019年ESG基金的投資績效名列前茅，有37％績效排名在同類型基金中位於1/4前段班，另有66％至少打敗一半的同類型基金。

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