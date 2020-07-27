安心亞身著白色洋裝漫步在漁光島沙灘。（環球音樂提供）

安心亞將於31日推出最新專輯《愛得起》，她不但是能歌擅演的「全能女神」，也是「吸金女神」，去年為興富發集團的新竹區建案代言，讓該建案狂銷猛賣、半年內售罄，建商相當滿意，再次邀請她代言位於台南安平的「愛琴海」建案，酬勞也翻倍。安心亞笑說：「謝謝粉絲們的支持，更謝謝廠商幫我加薪！」雖然受到疫情影響，安心亞仍一口氣接下包括建案、酒精飲料、手遊等代言，2020上半年收入已突破千萬。

安心亞是台南女兒，日前為拍攝廣告返回故鄉，興奮直呼：「這是第一次為了拍廣告回台南耶！」她24小時快閃行程走遍台南安平，在廣告中與師弟簡伯廷大玩浪漫穿越梗，廣告將於第三季曝光。廣告其中一幕，安心亞身著白色洋裝，與男主角漫舞在漁光島沙灘，海天一色的美景與夕陽，讓安心亞直呼：未來也想在海邊拍婚紗！

此行她也不忘沿路大啖美食，從阿堂鹹粥、雞腳凍一路吃到收工後的串燒，吃到最後一秒才趕搭末班高鐵回台北。她也表示，很希望在台北有個自己的「窩」，忙碌工作之餘可以真正「定下來」，也向廠商喊話如果有台北新建案，一定要再次找她代言，最好還能享受到「代言人甜甜價」！

安心亞不僅是全能女神，也是吸金女神。（環球音樂提供）

安心亞在廣告中飾演60年代世家小姐，與熱愛攝影的男主角簡伯廷在安平的愛情故事。（環球音樂提供）

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