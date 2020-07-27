開元食品也與家扶合作烘焙課程，讓兒少們體驗。（開元食品提供）

今年各產業深受新冠肺炎疫情影響，社福單位捐款缺口龐大，對於弱勢家庭雪上加霜。而暑假到來，家長也擔心學費的著落，與假期期間孩子無人照料，有鑑於此，家扶基金會於暑期舉辦各式課程，提供兒少多元的學習資源，而開元食品也與家扶合作烘焙課程，邀請專業技師擔任講師，讓兒少們體驗。

開元食品戀職人鮮奶代言人Janet謝怡芬，已持續12年支持開元公益活動，並以愛心鮮奶公益大使身分，宣告「2020戀職人送愛心開元百萬助學計畫」正式起跑。開元食品預計將捐出百萬助學金，支持「家扶學習資源補助計畫」外，也將捐贈超過萬瓶愛心鮮奶，至全台家扶中心據點，期盼在後疫情時代，持續挹注弱勢兒少教育及營養資源。

愛心鮮奶公益大使Janet，也到場參與台北家扶中心暑期烘焙課程，陪伴兒少創造暑期時光。Janet表示，與開元食品攜手關懷弱勢兒少，已經超過10年，希望藉由自己的力量，幫助更多需要被幫助的弱勢兒少。

即起開元食品與家扶基金會共同推動「2020戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」，號召全台餐飲通路夥伴線上串聯響應，關注更需被支持的弱勢資源缺乏的議題。

(中時 )