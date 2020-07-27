根據俄羅斯《塔斯社》報導，前蘇聯角力奧運金牌伊萬尼茨基(Aleksandr Ivanitsky)日前過世，享年82歲。

伊萬尼茨基是1964年東京奧運會的自由式角力97公斤級金牌得主，同時也是1962、1963、1965和1966年的世界錦賽冠軍。

伊萬尼茨基在退役後轉任電視台評論員，尤其是擔任了1980年莫斯科奧運會的開、閉典禮，堪稱是前蘇聯的民族英雄。

根據《塔斯社》的報導指出，伊萬尼茨基在7月22日前往莫斯科的一處森林尋找蘑菇，後來失踪，四天后他的遺體被發現。

俄羅斯奧委會主席波茲德尼亞科夫神情哀傷的表示，「對我個人而言，這是一個非常不幸消息，因為我很了解他，這是整個奧林匹克運動史上無法彌補的損失。」

伊萬尼茨基在參加東京奧運會時期的隊友、兩枚奧運金牌得主梅德維德驚訝的說，「當我得知消息時感到非常傷心，他是一個強壯與健康的人。」

(中時 )